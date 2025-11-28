災害時にペットと飼い主が一緒に避難する「同行避難」への理解が求められている。過去の災害では、ペットがいることで飼い主が避難を迷ったり、避難所に居づらくなったりする事態が起きた。どうすれば人とペットの双方を守れるのか。愛媛県内の現状と課題を探った。（氷見優衣）今月８日、松山市総合防災訓練が行われた安岡避難地（松山市安岡）に、ミニチュアダックスフントやチワワなどを連れた飼い主ら１５人が続々と集まっ