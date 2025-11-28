ボクシングの志成ジムは２８日、都内で会見を開き、ＷＢＡ世界バンタム級９位・井岡一翔（３６＝志成）が１２月３１日に東京・大田区総合体育館でベネズエラ同級王者マイケル・オルドスゴイッティ（２４＝ベネズエラ）と同級挑戦者決定戦を行うと発表した。日本初の５階級制覇を目指して日本の強豪がひしめくバンタム級に転向した井岡は「誰とでも戦いたいですけど、強いて言うなら」と前置きした上でＷＢＣ世界同級王者・井上拓