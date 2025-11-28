ロッテの澤田圭佑は28日の契約更改の席で、現時点のフォークについて言及した。澤田はシーズン終了後、今季のフォークの出来について「落ちはまあまあ良かったと思うんですけど、スピードは出る時出ないときの差が出て、大事に行ってしまうカウントとかになるとスピードを殺してでも高さを間違えない思考で投げていた」と振り返り、「そこでもう1つどうするかを考えて。あとは練習量だと思うので、スピードを上げても落ちる状