調整するサッカー女子日本代表「なでしこジャパン」の選手＝28日、ピーススタジアムbySoftBankサッカー女子日本代表「なでしこジャパン」は29日、長崎市のピーススタジアムbySoftBankでの国際親善試合でカナダと対戦する。28日は試合会場で最終調整し、記者会見したニールセン監督は「チームとして進歩している。いいプレーができると思う」と期待を込めた。主将のMF長谷川は所属するマンチェスター・シティーの試合で負傷した