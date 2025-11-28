「女子ゴルフ・ツアー選手権リコー杯・第２日」（２８日、宮崎ＣＣ＝パー７２）１アンダー、１３位から出た穴井詩（３８）＝ＧＯＬＦ５＝が、最高の滑り出しから躍進につなげた。１番のティーショットをしっかりとフェアウエーに置くと、残り１０６ヤードを５２度のウエッジでピン右手前５メートルにヒット。これがうまくラインに乗ってそのままカップインだ。２００３年から使用されている同コースでは史上初めてとなる、１