24人組ガールズグループtripleS（トリプルエス）の日本出身メンバー、コトネが活動を中断する。【写真】tripleSの日本出身メンバーカムバックからわずか4日後の決定で、衝撃が広がっている。所属事務所MODHAUSは11月27日、公式立場を通じて「コトネは最近、体調不良が続き、ストレス性の症状が見られたため病院を訪れ、医療陣から十分な休息と回復が必要であるという診断を受けた。それに伴いコトネは当分の間、すべての活動を中止