現役外科医で作家の中山祐次郎氏が、文藝春秋PLUSの番組「HEALTH CARE PLUS」に出演し、がん予防について語った。10月に医療エンタメ小説『最後の外科医』（文春文庫）を上梓した中山氏が明かした「2人に1人はがんになる」という現実と、科学的に証明された予防法とは。（全2回の1回目／続きを読む）【動画を見る】「がんは遺伝だけが原因ではない」現役医師の作家が教える「がんリスクを40%下げる」6つの方法（初出：「文藝春秋