ソフトバンク・佐藤直樹外野手が２８日、みずほペイペイドームの球団事務所で契約を更改し、１３００万円増の年俸２７００万円でサインした（金額は推定）。今季は自己最多１０４試合に出場。４５安打、５本塁打とキャリアハイの数字を残し、９３％の大幅アップとなった。「思ったより上げていただきました」と感謝。「充実した１年ではありましたけど、もっといけると思う。また一から見つめ直して。外野はすごいメンバーだけど