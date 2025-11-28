◆報知新聞社後援女子プロゴルフツアーメジャー最終戦ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯第２日（２８日、宮崎・宮崎ＣＣ＝６５４３ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、ツアー６勝の３８歳・穴井詩（らら、ゴルフ５）が１３位で出て１イーグル、５バーディー、２ボギーの６７をマークし、通算６アンダーで単独トップに浮上した。首位と１打差の５アンダー２位に鈴木愛（セールスフォース）、岩井明愛（あきえ、ホン