香川労働局が入る高松サンポート合同庁舎 香川労働局は2025年10月29日までに香川地方最低賃金審議会の答申を受け、3業種の特定最低賃金を引き上げることにしました。 はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業の最低賃金を12月15日から66円引き上げ、1158円にします。 船舶製造・修理業、舶用機関製造業の最低賃金を12月28日から66円引き上げ、1159円にします。 電子部品・デバイス・電子回路、電