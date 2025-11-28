小豆島海上保安署と中国電力ネットワークが合同で行った訓練香川・小豆島町 香川県小豆島で大規模停電が発生した想定で、電力の復旧に向けた訓練が行われました。 小豆島海上保安署と中国電力ネットワークが合同で行った訓練で、災害が発生して大規模停電が起きたという想定です。 電力の復旧作業で必要になる約20kgの資材を巡視艇に積み込みます。 電柱の足場として使う金具の他、チェӦ