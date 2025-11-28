3連休の最終日となる11月24日、東京都足立区を襲ったのは悪夢のような光景だった。同区梅島の国道で盗難車が暴走し、11人が死傷した凄惨な事故。命を落とした2人は、たまたま現場を通りがかっただけの近隣住民だった。当時の状況について、現場近くに住む男性が重い口を開いた。【写真】途中でなぜかゴミを拾うような姿が…防犯カメラに映っていた37歳の男の姿「パトカーのけたたましいサイレンが聞こえ、何事かと外に出たんで