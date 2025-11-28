2026年1月2日・3日、第102回箱根駅伝が催される。1世紀を超える歴史を誇るこの大会で、今も本戦出場の最多記録を更新中なのが、日本体育大学だ。新制大学の認可を受けた1949（昭和24）年以来、実に78年連続出場となる日体大は、近年こそ優勝争いに絡むことも減っているが、1970年代から80年代にかけては、常に優勝を狙うトップチームだった。その日体大のエースとして「学生最強ランナー」と称された名選手がいる。大塚正美─