去年9月、三川町の住宅に侵入し90歳の女性を殺害した罪などに問われた男の裁判員裁判で、検察は28日、懲役18年を求刑しました。一方、弁護側は犯行当時の状況から被告に刑事責任は問えないと主張しました。この裁判は去年9月22日、三川町横山の阿部祥子さん（当時90）の自宅に侵入し、阿部さんを殴ったり首を絞めたりするなどの暴行を加えて殺害したとして三川町横川新田の無職・石川一馬被告（29）が殺人や住居侵入などの罪に問わ