サッカー女子日本代表、なでしこジャパンが29日の国際親善試合カナダ戦に向けて長崎スタジアムシティ(ピーススタジアム)で前日練習を行いました。対戦相手のカナダ代表は、なでしこジャパンがベスト8に終わった2021年の東京五輪で優勝しており、FIFAランキングは日本の8位に次ぐ9位につけています。W杯4大会連続出場の熊谷紗希選手(ロンドン・シティ・ライオネス)はカナダの印象について「前線にたくさんフィジカル強い選手がいて