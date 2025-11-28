香港の高層マンションで26日に発生した大規模な火災では、これまでに94人が死亡しました。現場から長谷川裕記者の中継です。◇火災現場のマンション前です。外壁には焼け残った足場や保護ネットがあり、修繕工事の最中だったことが分かります。現在は炎や煙は見えませんが、正午すぎには白い煙が立ち上り、捜索をする消防隊員の姿も確認できました。先ほど、新たな情報も入ってきました。地元メディアによりますと、香港当局