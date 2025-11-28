サッカーJ2リーグは29日、最終節の第38節全10試合が、午後2時から同時開催されます。J1自動昇格『2枠』、J1昇格プレーオフの『4枠』のゆくえは最後まで分からない展開。稀に見る大混戦となっています。J1自動昇格の可能性を残しているのは、V・ファーレン長崎、水戸ホーリーホック、ジェフユナイテッド千葉、徳島ヴォルティスの上位4チーム。最も近い位置にいる長崎は引き分け以上で確定。水戸も勝利すれば、他会場に関係なくクラ