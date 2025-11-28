環境省は、今年度の補正予算案に、クマ対策の費用としては過去最大となる34億円を盛り込みました。環境省によりますと、今年度の補正予算案に、クマ対策としては過去最大となる34億円を盛り込み、そのうち、クマの捕獲にかかる費用やガバメントハンターの人件費、生ごみなどクマを引き寄せる誘引物の撤去にかかる費用などにあてるための交付金事業が28億円だということです。交付金の事業は、これまで対象ではなかった非常勤のガバ