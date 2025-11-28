おととい香港で発生した高層マンションの火災は、これまでに94人の死亡が確認されました。現場から最新情報です。火災のあった高層マンションです。先ほど、再び燃え出した場所があるとの情報もありましたが、目で見て燃えているというのは確認できません。そして、このあと午後4時から警察と消防による会見が開かれるということです。香港メディアによりますと、この火災でこれまでに消防隊員1人を含む94人が死亡、76人が負傷しま