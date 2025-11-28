消費者庁は28日、ドラッグストア大手ツルハホールディングスの子会社が、通信販売サイトで販売実績のない価格と比べることで安売りしているように宣伝したのは景品表示法違反の有利誤認表示に当たるとして、子会社に措置命令を出した。