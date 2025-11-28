記念撮影で、手をひらひらさせる手話の拍手を披露する国際ろう者スポーツ委員会（ICSD）のコーサ会長（前列右）と東京都の小池百合子知事（前列中央）ら＝28日、東京都庁聴覚障害者の国際スポーツ大会「東京デフリンピック」を主催した国際ろう者スポーツ委員会（ICSD）のコーサ会長が28日、東京都の小池百合子知事と会談し、26日に閉幕した日本初開催の大会を「大成功に終わり、感謝している。素晴らしい大会になった」と振り返