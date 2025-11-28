犯罪収益の受け皿となる口座の違法売買を防止しようと、警察庁と金融庁、全国銀行協会（全銀協）は２８日、広報動画を公開した。ドラマ仕立ての「ショート動画」で、ＳＮＳなどを通じ、若者らへの浸透を図る。動画は口座を売却した男性が逮捕されたり、悪用されて損害賠償を請求されたりするストーリーで、全銀協がホームページに掲載した。警察庁などもＳＮＳで周知する予定で、同庁の重松弘教・刑事局長は「安易な気持ちで口