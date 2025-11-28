ＴＢＳの「最強スポーツ男子頂上決戦２０２５冬」で右膝半月板損傷などの大けがを負った俳優の佐野岳が２８日、Ｘを更新。現状を報告した。佐野は多くの激励メッセージが届いたことに感謝を伝え「先日改めて病院に行ってきました。腫れもひいてきて、順調に回復してるとの事でした。今後も医師の指示のもと、しっかりと治していきますね！」と報告。「現在撮影中のドラマも、所属事務所や番組スタッフの方々のご尽力により、