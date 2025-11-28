アニメ化記念！ 『野原ひろし 昼メシの流儀』公式ファンブックが12月23日発売。インタビューも充実双葉社が12月23日（火）、『クレヨンしんちゃん』公式スピンオフ『野原ひろし 昼メシの流儀』の公式ファンブックを発売します！ 10月にスタートしたアニメの全話エピソード紹介や、漫画に登場する料理リスト、名珍場面を掲載。さらに、ひろし役・森川智之さん、アニメ監督・西山司さん、漫画家・塚原洋一さんのインタビューも