年齢と共に変化する体に寄り添う、HEAVEN Japanの「ずっともっとブラ」。新たに加わったパールグレーは、肌馴染みが良く、冬のファッションにもぴったりなシックで上品な色合いです。このブラは、きつくないのにしっかりとバストをサポートし、自然なシルエットを作り出します。さらに、脇高設計や3Dワイヤー、快適なストラップ設計など、着け心地の良さにも徹底的にこだわり、毎日使いたくなるブラを実現