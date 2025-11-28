サッカー元日本代表の吉田麻也選手が11月28日、名古屋の女子サッカーチームと合同練習を行いました。現在アメリカでプレーする吉田選手は、シーズンオフのため帰国中で、瀬戸市の医療機器メーカー「朝日インテック」のアンバサダーを務める縁から、女子サッカー・ラブリッジ名古屋との合同練習が実現しました。ミニゲームやセットプレーの練習で汗を流し