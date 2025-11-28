X JAPANのYOSHIKIが、香港・大埔区旺福苑で発生した高層マンションの大規模火災を受け、香港赤十字社に10万米ドル（約1500万円）を寄付した。火災により今も多くの住民が避難を余儀なくされている深刻な状況を受け、YOSHIKIは「香港からの映像や報道を見て心が痛みます。何もせずにはいられませんでした。自分は香港で何度も公演を行い、そこで人々の温かさを感じてきました。亡くなられた方々のご家族、そして被災されたすべての