さまぁ〜ず三村マサカズ（58）が28日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。日本ハムからFA移籍で巨人に加入した松本剛外野手（32）に、独特の言葉でエールを贈った。熱狂的な巨人ファンで知られる三村は、松本が27日の入団発表後、Xで巨人入団を報告し「よろしくお願いします」とあいさつした投稿を引用。「松本剛選手！ウェルカムトゥジャイアンツ！！アホになろう！難しいこと考えずに」と独特の言葉で、加入を歓迎しだ。松本は