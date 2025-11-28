レゲエミュージシャン、シンガーの寿君（40）が28日、自身のX（旧ツイッター）を更新。今月10日に麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたが、無罪で釈放されたと明かした。「報道にもありましたが、日本国内での大麻使用の疑いで11月10日（月）逮捕されました」と書き出した。「2回に及ぶ家宅捜査がありましたが僕は大麻を所持していませんでしたし、身に覚えがない事を主張し続け、裁判は不起訴となり無罪で釈放されました」と明かした