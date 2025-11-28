■これまでのあらすじ母に結婚を反対されていた凜は、“都合のいい子”でいることをやめて、彼と一緒に渡米することに。凜が去った後、息子からも連絡が途絶え、孤独に沈む母のもとを訪ねたのは伯母だった。母の自己中心的な考えを指摘する伯母は、その歪みの原因が自分たちの母親にあると語る。「姉はいつも母にとって自慢の娘だった…」劣等感を抱いて生きてきた妹として、母は伯母の言葉がどうしても許せなかった。つっかかる母