今年、開館20周年を迎えた九州国立博物館（福岡県太宰府市）の入館者が28日、2千万人を突破した。節目の入館者になった熊本市の田原一臣さん（75）、愛子さん（75）夫妻を、富田淳館長や服部誠太郎知事、楠田大蔵太宰府市長らが祝福した。夫妻はこの日、隣の太宰府天満宮を訪れ、中学と高校、大学受験に挑む孫3人の合格を祈願。その足で九博に来て幸運を射止めた。「驚いたけど、いい記念になりました」と笑顔。節目を踏まえ