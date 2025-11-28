泊原発３号機について、鈴木直道知事はさきほど再稼働に「容認」の考えを示しました。地元自治体の判断や電気料金の引き下げの観点などから、原発の活用を「現実的な選択」などとしています。（自民党・道民会議滝口直人議員）「泊発電所３号機の再稼働について、いつ・どのように判断する考えなのか知事の見解をうかがいます」１１月２８日午後１時から始まった道議会の一般質問です。自民党議員の質問に対し、鈴木知事はӦ