「仕事辞めて俺に寄生しなよ」…それって優しさなの？「俺が稼ぐから、君は好きにしていいよ」。そんな包容力のある言葉をかけられたら、キュンとしてしまいますよね。でも、もしその言葉の裏に、あなたを支配しようとする“モラハラ”な本性が隠されていたとしたら…？ 今回ご紹介するのは、結婚を機に豹変した夫の、恐ろしい本性の物語。そのあまりにも理不尽な言動に、読者からは「ウザすぎ！」「どの口が言ってんだ」と、怒り