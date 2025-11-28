女性ジョッキーとして国内最多の通算1382勝をあげた名古屋競馬所属の宮下瞳騎手(48)が、11月26日、最後のレースに臨みました。結婚・出産を経て、再び現役に復帰した宮下さんは、次世代を担う女性騎手たちにエールを送りました。 ■"男社会"で奮闘…女性騎手の"パイオニア" 宮下さん：「素晴らしい騎手人生、思い出に残る騎手人生が送れたと思っています」26日の引退会見で、長い騎手生活を振り返っ