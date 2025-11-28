泊原発３号機について、鈴木直道知事は再稼働に「容認」の考えを示しました。国の審査に２０２５年７月に合格した泊原発３号機ですが、この審査に合格するまでにかなりの年月がかかりました。そこから２７年の早い時期に、北電としてはこの３号機を稼働させたいということでしたが、その前に地元の同意が必要とされています。泊村が最初に同意の意向を示して、神恵内村、共和町、そして２８日には岩内町も同意を示したということで