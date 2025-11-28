ファミリーマートのオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」の新アイテムが登場した。累計販売3000万足の定番アイテム「ラインソックス」の新色として、グレーとネイビーを基調に寒空の下で澄んだ空気のような色合いをイメージした「冬の色」が2色ラインナップした。【写真】コンビニエンスウェア「ラインソックス」や「今治タオルハンカチ」冬の新色「ローゲージソックス」には、コーディネートの差し色にぴった