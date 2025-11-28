タレントの神田うの（50）が28日、都内で行われたQVCジャパン主催トークイベント『美と健康を育むフェムケアを学ぼう！―加齢に伴う“なんとなく不調”に寄り添うライフケア―』後の囲み取材に出席し、50歳を迎えて、自身の人生と14歳の娘の子育てについて明かした。【集合ショット】素敵…！華やかなドレスで登場した神田うのらことし50歳を迎えた神田は、「年を重ねて楽しいと思えるようになったこと」を聞かれ、「子どもが