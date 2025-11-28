◇女子ゴルフツアーツアー選手権リコー杯第2日（2025年11月28日宮崎県宮崎CC＝6543ヤード、パー72）13位から出た穴井詩（38＝GOLF5）が1イーグル、5バーディー、2ボギーの67で回り、通算6アンダーで単独首位に浮上した。69で回った鈴木愛（31＝セールスフォース）、72の岩井明愛（23＝Honda）が5アンダーで1打差の2位に並んだ。岩井千怜（23＝Honda）と古江彩佳（25＝富士通）が4アンダーで2打差の4位。申ジエ（37＝