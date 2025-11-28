親が養育できない子を匿名で託せる「赤ちゃんのゆりかご（仮称）」（赤ちゃんポスト）の２０２６年度開設を目指す大阪府泉佐野市の関係者が、全国で初めて「こうのとりのゆりかご」（同）の運営を始めた熊本市の慈恵病院などを視察した。受け入れに関する運営上の課題や医療体制などを学んだ。（中村由加里）同病院は０７年にゆりかごを設置し、２４年度末までに計１９３人が託された。１９年には病院の担当者のみに名前を明か