新潟戦を前に意気込みを語る、J1柏のロドリゲス監督＝28日、千葉県柏市逆転でのJ1優勝を狙う2位柏のロドリゲス監督が28日、アウェーの新潟戦（30日）を前に「降格が決まっている相手だが、気を引き締めて挑む。最終節まで気持ちを込めて戦う」と意気込んだ。残り2節で首位鹿島とは勝ち点1差。柏が新潟に敗れ、鹿島が東京Vに勝つと最終節を待たずに鹿島の優勝が決まる。柏はこの日、千葉県柏市で非公開で調整。新潟とは2023年か