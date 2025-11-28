新潟県市長会の臨時総会＝28日午前、新潟市新潟県市長会は28日、臨時総会を新潟市内で開き、花角英世知事が表明した東京電力柏崎刈羽原発（同県）の再稼働容認判断を尊重することを決めた。会長を務める関口芳史十日町市長は記者団の取材に「知事による熟慮の上での重い判断であり、市長会の総意だ」と述べた。花角氏は21日の臨時記者会見で、6、7号機の再稼働容認を表明。自身の判断について、県議会で信任を問う考えを示した