将棋の第19回朝日杯将棋オープン戦二次予選Dブロック決勝戦が11月28日、東京・渋谷区の将棋会館で行われ、佐藤天彦九段（37）が山川泰熙四段（27）に勝利した。【映像】佐藤九段VS山川四段 注目の予選決勝戦両者の初手合いとなった本局は、振り駒で佐藤九段の先手番に決定。戦型は相掛かりとなった。ABEMAでテキスト解説を務めた村中秀史七段（44）は、「22手目に歩を打つ手筋の是非が本局の大きなポイントになりました。佐藤