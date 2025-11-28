広島が２８日、新人選手の背番号を発表した。ドラフト１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝は５１、同２位・斉藤は１１、同３位・勝田は０、同４位・工藤は３５、同５位・赤木は３８、同６位・西川は５４、同７位・高木は４６に決まった。５１はかつて、鈴木誠也が着け、昨年までは小園が背負っていた。