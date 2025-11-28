オーエス株式会社は２８日、梅田エリアの冬を彩るイベント「ＵＭＥＤＡＭＥＥＴＳＨＥＡＲＴ」の開催期間にあわせて、大阪・梅田のＯＳビル１階に位置する「ＯＳ広場」にて、１２月１２日から１４日の３日間、「クリスマスマーケットｉｎＯＳ広場」を初開催することを発表した。「ＵＭＥＤＡＭＥＥＴＳＨＥＡＲＴ」は、“ハート”をモチーフに、梅田のまちの魅力を次世代へつなぐことを目的としたエリアイベント。同社