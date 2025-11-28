２８日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、元兵庫県議の男性を中傷したとして逮捕された政治団体・ＮＨＫから国民を守る党党首の立花孝志容疑者（５８）について、神戸地検がこの日、名誉毀損（きそん）の罪で起訴したことを報じた。立花被告はＳＮＳや選挙演説で昨年１２月から今年１月に元兵庫県議・竹内英明さん（当時５０歳）が県警の任意聴取を受けて逮捕される予定だったなどと発信し