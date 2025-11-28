Ｊ２甲府のＭＦ柏好文（３８）が今季限りで引退すると、２８日に所属クラブが発表した。２０１０年、国士舘大から甲府入り。広島で活躍した後、今季古巣に戻った。自己免疫疾患と闘い、１１月２３日のＪ２第３７節・富山戦で復帰したばかりだった。プロ選手生活１６年、Ｊ１通算３５０試合（３２得点）など公式戦５０２試合に出場した。柏はクラブを通じ、「この度、契約満了により、今シーズンをもってプロサッカー選手を引退