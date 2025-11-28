桜島の特産品、「桜島小みかん」のハサミ入れ式が28日行われ、地元の園児らも収穫に参加しました。 「めちゃくちゃおいしいよ」 鹿児島市桜島武町の桜島小みかんの園地で開かれたハサミ入れ式には、JAや県、鹿児島市の職員らおよそ30人が参加しました。 「かごしまブランド」にも認定されている桜島小みかんは、直径5センチ足らずの大きさで、「世界一小さいみかん」とも言われ、ほどよい甘さと酸味、そして爽やかな香りが特徴