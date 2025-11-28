メ～テレ（名古屋テレビ） 中国政府による日本への渡航自粛の呼びかけの影響で、12月の中部空港の中国路線が約2割減便します。 中部空港によりますと、中国本土を発着する便は11月は9都市・週71便でしたが、12月は6都市・週56便になります。 週4往復していた中国東方航空の西安便が運休になるほか、毎日運航していた上海航空の上海便が週7便から5便になるなど、5つの路線で計15便が減便します。 いずれも運航会社は