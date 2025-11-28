使用していた無線機等提供：中国総合通信局 免許がないのに無線局を開設したとして、鳥取県米子市の70代の男性２人と岡山県津山市の70代の男性が電波法違反の疑いで摘発されました。 中国総合通信局が11月26日～27日、境海上保安部と共同で鳥取県の境港市と米子市の港で不法無線局の取り締まりを行いました。 中国総合通信局によりますと、3人はそれぞれ所有する小型船舶に、免許の交付を受けずに船舶用無線を設置