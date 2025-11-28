【これからの見通し】米ブラックフライデーで取引参加者減少、欧州で独仏指標目白押しも きょうは昨日の米感謝祭休場に続いて、ブラックフライデー（感謝祭の翌日）となる。米株式や債券市場は短縮取引となる。昨日から休暇を取っている取引参加者も多い模様で、取引流動性が細っている。それに加えて、本日は米ＣＭＥのデータセンターがトラブルを発生、多くのコモディティ商品の取引や、為替市場で